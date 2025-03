Bundestagswahl: Verhandlungsführer treffen sich mit Scholz

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Attacken des CSU-Chefs Markus Söder gegen die Grünen kritisiert. "Man demütigt sich nicht in solchen Situationen", sagte er in der ARD auf eine Frage nach der Rede des bayerischen Ministerpräsidenten beim politischen Aschermittwoch. Söder hatte es in Passau als zentralen Erfolg der CSU verkauft, dass die Grünen nicht an einer neuen Bundesregierung beteiligt werden. Bei den Grünen, die Union und SPD gerade zu einer Zustimmung zu ihrem historischen Finanzpaket bewegen wollen, hatte das für Verärgerung gesorgt. Klingbeil springt ihnen nun zur Seite. "Wir brauchen die Grünen, ich bin immer fair mit ihnen umgegangen", sagte er. Wenn man gemeinsam etwas hinbekommen wolle, "dann funktioniert das besser, wenn wir vernünftig miteinander umgehen".