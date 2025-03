Bundestagswahl: Nächste Runde der Sondierungen

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) geht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dem von Union und SPD geplanten Sondervermögen befassen wird. Es gehöre "nicht viel Mut zu der Prognose, dass die Zulässigkeit eines solchen Verfahrens am Ende wieder in Karlsruhe landen wird", sagt Lammert der "Augsburger Allgemeinen". Dennoch führe an der im Augenblick verhandelten Lösung "wohl kein Weg vorbei".

Er finde es "ermutigend, wie schnell und nüchtern sich die potenziellen künftigen Koalitionäre mit der neuen Lage vertraut machen, um daraus schnell gemeinsame Schlussfolgerungen herzuleiten", lobt Lammert Union und SPD. "Das hätte – wie in manchen Nachbarstaaten – auch ganz anders sein können", so der ehemalige Bundestagspräsident.