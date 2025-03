Bundestagswahl: Habeck will nur über Sicherheit abstimmen

Dutzende Friedensorganisationen appellieren an die Abgeordneten im Bundestag, das Grundgesetz nicht für mehr Verteidigungsausgaben zu ändern. Am Donnerstag ist dazu eine erste Beratung des aktuellen Bundestags in einer Sondersitzung geplant, Union und SPD wollen einen Beschluss schon in der kommenden Woche. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Appell rufen die Organisationen die Abgeordneten des Bundestags dazu auf, nach ihrem Gewissen zu entscheiden und "die unbegrenzte Aufrüstung zu stoppen".