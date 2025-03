Bundestag: Debatte über Finanzpaket von Union und SPD

Der Wirtschaftsrat der CDU übt scharfe Kritik an den Sondierungsbeschlüssen von Union und SPD. "Die Kosten für die Fixierung des Rentenniveaus und eine Mütterrente 3.0 würden sich auf mindestens 500 Milliarden Euro in den kommenden 20 Jahren summieren", sagt Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, der Nachrichtenagentur Reuters. Mit diesen Zusatzlasten für Betriebe und die Arbeitnehmer könne die angestrebte Wirtschaftswende nicht gelingen. Im Gegenteil gäben Union und SPD noch einmal kräftig Gas in Richtung eines "dramatischen Belastungstests" der Sozialsysteme.

Steiger spricht sich wie die Grünen dafür aus, die Lockerung der Schuldenbremse für Rüstungsausgaben von dem ebenfalls geplanten Sondervermögen Infrastruktur über 500 Milliarden Euro zu trennen. "Angesichts der zuletzt massiv verschärften Bedrohungslage ist eine zusätzliche Schuldenaufnahme für die Verteidigungsfähigkeit vertretbar", sagt er. "Alle weiteren Aufgaben müssen jedoch aus den laufenden Haushalten finanziert werden."