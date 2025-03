Bundestagswahl: 16 Länder laut Kretschmer für Finanzpaket

Union und SPD haben am Abend ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Verhandlungsteams beider Seiten kamen in der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, in Berlin zusammen. Am Mittwoch hatten CDU, CSU und SPD die Mitglieder ihrer Delegationen benannt. Sie sollen in 16 thematischen Arbeitsgruppen den Koalitionsvertrag ausarbeiten.