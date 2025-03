Haushaltsausschuss gibt Finanzpaket von SPD und Union frei

Im Konkurrenz-Kampf innerhalb der Grünen um die Vizepräsidentschaft im Bundestag wirft nun auch Partei-Urgestein Claudia Roth, die amtierende Kulturstaatsministerin, ihren Hut in den Ring. Zuvor hatten sich bereits die bisherige Amtsinhaberin Katrin Göring-Eckardt und der frühere Parteichef Omid Nouripour bei der Fraktion beworben. Das ist durchaus ungewöhnlich, da Personalien in der Fraktion häufig auch intern geklärt werden.

Roth weist auf die herausfordernde politische Lage hin. "Es sind genau diese Zeiten, in denen all das, was ich mitbringen kann und mitbringen will, einen Unterschied für und an dieser Stelle machen kann", schreibt sie. Die Grünen brauchten "wieder ein scharfkantigeres Profil". Als Bundestagsvizepräsidentin wolle sie für eine kraftvolle und selbstbewusste Rolle des Parlaments gegenüber der Regierung sorgen und Kräften wie der AfD entgegentreten, die demokratische Institutionen angriffen.

Roth war bereits von 2013 bis 2021 Vizepräsidentin im Bundestag.