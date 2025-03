Union und SPD rechnen mit Finanzpaket-Billigung im Bundestag

Die FDP will die von Union und SPD angestrebte Lockerung der Schuldenbremse mit Verweis auf die Generationengerechtigkeit per Verfassungsklage stoppen. "Die FDP ist sehr enttäuscht, dass der künftige Bundeskanzler das Ziel solider Staatsfinanzen zulasten künftiger Generation in nur wenigen Tagen restlos räumt", sagte der FDP-Politiker Stephan Thomae der "Augsburger Allgemeinen" vor der Abstimmung im Bundestag. Er warf CDU-Chef Friedrich Merz vor, sich einer "rot-grünen Schuldenkoalition" auszuliefern.

Ihren Eilantrag begründen die Liberalen zudem mit der zu kurzen Zeit für die Beratung des Gesetzentwurfs. Die angestrebten Änderungen des Grundgesetzes können laut Thomae "in der Kürze der Zeit nicht hinreichend beraten" werden und hätten langfristige Folgewirkungen, "die in ihrer ganzen Breite kaum absehbar sind". Die geplanten Grundgesetzänderungen sollen der künftigen Bundesregierung die Aufnahme von Schulden in bislang nie dagewesener Höhe ermöglichen.