Robert Habeck: Keine führende Rolle bei den Grünen mehr

ZDF-Expertin: Habeck lässt sich Hintertür offen

Man könne Habecks Formulierung so verstehen, dass er, wenn er gebeten werden, doch erneut kandidieren werde, so Zimmermann. Zunächst aber übernehme Habeck offensichtlich Verantwortung für das Abschneiden der Grünen bei der Bundestagswahl.

Erst spät in der Nacht wurde klar, wie sich der kommende Bundestag zusammensetzt: So reagieren die Parteien.

Habeck sieht gefährliche Tendenzen im Wahlkampf

Im Wahlkampf habe sich enorm viel verschoben, sagte Habeck. Es sei erschreckend, dass die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Wahlkampf über "Remigration" habe sprechen können, so als sei dies ein ganz normaler Begriff. Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Union behandle "Menschen als Naturkatastrophen". All das seien gefährliche Tendenzen.

Habecks klares Ziel: Das Kanzleramt

Habeck war das Gesicht der Grünen im Wahlkampf, die Kampagne war ganz auf ihn zugeschnitten. Die Grünen hätten in der schwierigen Ampel-Koalition viel weniger stark verloren als die beiden Partner von SPD und FDP, heißt es in der Partei.

Merz' AfD-Abstimmung: Wendepunkt für die Grünen

Habeck sieht die Gründe für das schlechte Abschneiden der Grünen auch bei Unionsfraktionschef Friedrich Merz , wie er am Wahlabend deutlich gemacht hatte. Bis Mitte vergangenen Monats seien die Grünen in den Umfragen auf einem guten Weg gewesen. Doch dann habe die Union im Bundestag mit der AfD gestimmt.

Habeck hat derzeit - abgesehen von seinen Regierungsämtern - bei den Grünen keine Ämter inne. Er wurde aber erneut in den Bundestag gewählt. Der Grünen-Spitzenkandidat ließ am Montag offen, ob er sein Mandat wahrnehmen wird. "Die Antwort gebe ich, wenn wir die Gremien aufgestellt haben", antwortete er auf eine entsprechende Frage. Die Partei will in den nächsten Tagen ihre Gremien neu zusammenstellen, zum Beispiel am Mittwoch den geschäftsführenden Vorstand der Bundestagsfraktion.