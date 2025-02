Würde eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung (PKV) insgesamt der Versorgungsqualität aller schaden? Dieses Argument führen Kritiker einer einheitlichen Bürgerversicherung immer wieder an. "In der Folge wird befürchtet, dass eine Abschaffung der PKV die Innovationskraft des Gesundheitssystems und den hohen medizinischen Standard in Deutschland gefährden könnte", heißt es in einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags von 2018.

Denn: Für gleiche Behandlungen bekommen Ärztinnen und Ärzte von Privatversicherten mehr Geld als von gesetzlich Versicherten. Diese Mehreinnahmen kommen PKV-Befürworten zufolge dann dem gesamten System zugute. "Durch den Wegfall der Honorare aus der Privatversicherung würden vor allem dem ambulanten Bereich erhebliche Mittel entzogen", erklärt der Arzt und ZDF-Experte Dr. Christian Specht. "Diese Gelder können als Quersubvention der ca. 74 Millionen Kassenversicherten angesehen werden."

Er fordert statt der Einführung einer Bürgerversicherung eher die Abschaffung der aktuellen Kassenversicherung zugunsten einer für alle verpflichtenden Privatversicherung mit Eigenanteil und prozentualer Beteiligung angeraten. "Dadurch könnten die Beiträge gesenkt werden", sagt Specht. So könnte man die Krankenversicherung in Deutschland angesichts der gewaltigen demografischen Herausforderungen auch in den nächsten Jahren noch finanzierbar halten.