In ihrer ZDF-Dokumentation gehen Nicole Frölich und Antonia Schaefer der Frage nach, was sich Deutschlands Jugend von der Politik wünscht und wie die Parteien hierzulande um ihre Stimmen werben. Sie finden den Film " Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler " jederzeit in der ZDF-Mediathek oder können ihn am 12. Februar 2025 um 22:15 Uhr im ZDF sehen.