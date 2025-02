Scholz und Baerbock im Duell in Potsdam

In Wahlkreis 61 in Potsdam treten Kanzler und Außenministerin gegeneinander an: Olaf Scholz SPD ) und Annalena Baerbock Grüne ) konkurrieren bei der Bundestagswahl erneut um den Wahlkreissieg. 2021 konnte sich Scholz mit 34 Prozent durchsetzen, Baerbock folgte auf Platz zwei mit knapp 19 Prozent.

Der Kanzlerkandidat der Grünen Robert Habeck , tritt wieder in Flensburg-Schleswig an. Hier konnte er sich 2021 gegen Petra Nicolaisen ( CDU ) durchsetzen und ein Direktmandat holen.

Merz tritt im Hochsauerland an, Weidel am Bodensee

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will seinen Sieg im Hochsauerlandkreis von 2021 gegen Dirk Wiese (SPD) verteidigen. Die Kanzlerkandidatin der AfD Alice Weidel , tritt im Wahlkreis Bodensee an. Bei der letzten Wahl erreichte sie hier rund neun Prozent der Erststimmen. Das Direktmandat ging 2021 an den Kandidaten der CDU.

2023 hat die Ampel-Koalition die Wahlrechtsreform beschlossen. Ziel war es, das Parlament zu verkleinern. Je Bundesland dürfen nun nur noch so viele Wahlkreissieger in den Bundestag einziehen, wie durch den Zweitstimmenanteil der Partei gedeckt sind. Überhangmandate gibt es nicht mehr. Das bedeutet, dass die Wahlkreissieger mit dem geringsten Erststimmenanteil bei zu geringem Zweitstimmenanteil kein Mandat erhalten.

"Orakel"-Wahlkreis Pinneberg liegt immer richtig

Seit 1953 sagt der Wahlkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein treffsicher vorher, welche Partei den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin stellt. Von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz lagen die Wählerinnen und Wähler nie daneben. Inoffiziell gilt: Die Partei, die in Pinneberg gewinnt, gewinnt auch das Kanzleramt.

2021 konnte Ralf Stegner hier für die SPD ein Direktmandat gewinnen. Auch in diesem Jahr tritt er wieder an - unter anderem gegen Daniel Kölbl von der CDU.

Duell der Fraktionsvorsitzenden: Mützenich gegen Dröge

"Mission Silberlocke": Die Linke schickt Gysi, Bartsch und Ramelow ins Rennen

So würde ihre Partei auch dann in den Bundestag einziehen, wenn sie bei der Wahl weniger als fünf Prozent erreicht. Mittlerweile erreicht die Linke in den Umfragen allerdings Werte von fünf bis sieben Prozent.

München-Süd: Die grüne Insel in Bayern

Bei der Bundestagswahl 2021 konnte die CSU in Bayern 45 der 46 Direktmandate holen. Nur in München-Süd konnte sich eine andere Partei durchsetzen: Jamila Schäfer gewann ein Direktmandat für die Grünen. Sie tritt in diesem Jahr erneut an, ihre Gegnerin von der CSU heißt Claudia Küng.

Überraschungs-Wahlkreis Chemnitz

In Chemnitz konnte Detlef Müller 2021 ein Direktmandat für die SPD gewinnen - das einzige in ganz Sachsen. Er setzte sich gegen Michael Klonovsky (AfD) durch. In diesem Jahr tritt hier für die AfD Alexander Gauland an und will sich gegen Müller und die CDU-Kandidatin Nora Seitz durchsetzen.