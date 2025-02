Bundestagswahl: Wie es nach dem Wahltag weitergeht

Die Union hat den Regierungsauftrag und will eine zügige Regierungsbildung bis Ostern. Die naheliegende Option: Eine Koalition mit der SPD. Doch das könnte schwierig werden.

Nach der Bundestagswahl hat im zuletzt recht ruhigen Regierungsviertel in Berlin geschäftiges Treiben eingesetzt. Der Wahlausgang wird beraten, die neuen Bundestagsfraktionen konstituieren sich, Sondierungen für mögliche Koalitionen laufen an. Wie lange sich das hinziehen wird, ist unklar. Das Grundgesetz gibt nur eine einzige Frist vor.

Parteien analysieren Ergebnis nach dem Wahltag

24. Februar: Am Montag nach der Wahl beraten die Führungsgremien aller Parteien über das Wahlergebnis. Nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag hatte Parteichef Christian Lindner schon am Wahlabend seinen Rücktritt angekündigt. Auch Generalsekretär Marco Buschmann tritt ab, wie er am Montag erklärte.