Bundestagswahl 2025: Musk verschafft AfD Millionenpublikum

Bundeskanzler Olaf Scholz fühlt sich und die SPD durch den Wahlparteitag in Berlin gestärkt. "Da ist jetzt ein Push", sagte er in einem Interview mit dem Sender Phoenix am Rande des Parteitags. "Das sieht man am Ergebnis, das mich beauftragt hat, hier in das Rennen zu gehen, dafür zu sorgen, dass die SPD wie beim letzten Mal (...) am Ende doch das Rennen macht. Das wollen wir jetzt auch wieder erreichen."