Bundestagswahl 2025: Lindner gegen Regierung mit Grünen

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Nordrhein-Westfalen gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik. In Köln versammelten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehrere 1.000 Teilnehmer für einen Demonstrationszug. Auf mehreren Transparenten war das "C" von "CDU" durchgestrichen. "Kein Merz ab März", "Auch du, Friedrich" und "SCHmerz lass nach" stand auf anderen Schildern mit Hinweis auf Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der aus dem Sauerland in NRW stammt.

Eine andere Teilnehmerin trug ein Schild mit der Aufschrift: "Fritz hör auf Mutti!" Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), die in ihrer Regierungszeit zuweilen "Mutti" genannt wurde, hatte sich gegen gemeinsame Abstimmungen mit der AfD ausgesprochen.

In Essen zogen nach Angaben der Polizei mehrere 1.000 Menschen in einem Marsch gegen rechts durch die Stadt. Die angemeldete Teilnehmerzahl von 3.000 sei deutlich überschritten worden, sagte ein Polizeisprecher. Ebenso wurde in Aachen demonstriert.