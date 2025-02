Bundestagswahl 2025: Friedman bei Protest, Söder stärkt Merz

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) ruft die demokratischen Parteien zur Mäßigung in der Debatte über die Migrationspolitik und den Umgang mit der AfD auf. Er rate allen, deren Loyalität Deutschland gelte, "dass wir so miteinander reden, dass wir uns am Tag nach der Wahl nicht erst mal entschuldigen müssen und die Gräben so tief sind, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten können", sagt Özemir am Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Die letzten Tage hätten vor allem der AfD genutzt. "Die braucht doch gar nichts mehr zu machen. Die kann ihren Wahlkampf einstellen. Die schaut einfach zu, wie wir ein Schauspiel aufführen, das ausschließend der AfD nutzt", so Özdemir.