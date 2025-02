Die AfD-Kanzlerkandidation Alice Weidel wendet sich in ihrer Rede an Oppositionsführer Merz. Das, was er betreibe, sei "Wählertäuschung". Mit SPD und Grünen könne er keine seiner Wahlversprechen umsetzen. Notwendige Reformen wie die "Migrationswende, die Wirtschafts-, Energie- und Steuerwende und das Umsteuern in der Gesellschaftspoltiik" werde kommen. "Es wird nur möglich sein mit der Alternative für Deutschland", so Weidel.