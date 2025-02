Bundestagswahl 2025: Hitzige Debatte im Bundestag

Europa muss nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Worten von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in der Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik fest zusammenstehen. Europa solle sich auf die großen Themen konzentrieren, statt "im Klein-Klein" in den Lebensalltag der Menschen hineinzuregieren, sagt der CDU-Parteichef bei einer Wahlkampfveranstaltung in Eslohe im Hochsauerland.

Es sei wichtig, dass die Europäische Union mit einer Stimme spreche und "nicht als Zwerg nach Washington komme". Denn sonst werde die EU dort auch als Zwerg behandelt.