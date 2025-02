Bundestagswahl 2025: J.D. Vance warnt vor Partei-Ausgrenzung

US-Vizepräsident JD Vance fordert die etablierten Parteien in Deutschland auf, mit der in Teilen als rechtsextremen eingestuften AfD zusammenzuarbeiten. Vance kündigt in einem Interview des "Wall Street Journal" ("WSJ") an, dass er in seiner für den Nachmittag geplanten Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz an deutsche Politiker appellieren werde, mit allen Parteien zu kooperieren, einschließlich der AfD.

In dem Interview warf er politischen Führungskräften in Europa vor, sich anti-demokratisch zu verhalten, indem sie die Zusammenarbeit mit populistischen Parteien verweigerten. Er und Präsident Donald Trump fürchteten, "dass europäische Anführer irgendwie Angst vor ihren eigenen Menschen haben".