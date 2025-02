Bundestagswahl 2025: Scholz kritisiert Musks Einmischung

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck weist die Einmischung von US-Vizepräsident JD Vance mit deutlichen Worten zurück. "Das, was Vance gestern gemacht hat, geht ihn nichts an. So klar muss man das sagen. It's none of your business", sagt Habeck im Interview mit RTL und ntv. "Kümmere Dich um Deinen eigenen Kram, da gibt's Aufgaben genug in den USA."

Vance hatte in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag gesagt, die Demokratie in Europa sei in Gefahr. Dabei rief er dazu auf, mit Rechtspopulisten zusammenzuarbeiten. Im "Zeit"-Podcast "Alles gesagt?" sagt Habeck, in den USA würden aktuell grundlegende demokratische Ideen "rücksichtslos zurückgeschraubt". Das sei nicht, was konservativ mal bedeutet habe. "Das ist autoritär-revolutionär." In den USA entstehe "eine neue Form von technologischem Geldadel" und eine "Oligarchie", gegen die es deutsche und europäische Antworten brauche.