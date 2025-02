Bundestagswahl 2025: Briefwahl bis spätestens Donnerstag

Wer per Briefwahl wählen will, der sollte den Brief möglichst bald einwerfen. "Wir appellieren an die Briefwählerinnen und Briefwähler, ihre Stimmabgabe per Brief spätestens bis Donnerstag auf den Weg zu bringen", sagt der Betriebschef der Deutschen Post, Marc Hitschfeld.

Wer am Wochenende wegfährt und den Brief mit seiner Stimme erst am Freitag in den Briefkasten wirft, der kann noch Glück haben. Die Post will dafür Sorge tragen, dass auch Briefe, die erst am Freitag eingeworfen werden, noch rechtzeitig im Wahlamt ankommen. Sie kann das aber nicht garantieren.