Bei der Bundestagswahl 2021 konnte die CSU in Bayern 45 der 46 Direktmandate holen. Nur in München-Süd setzte sich Jamila Schäfer (Grüne) durch. In diesem Jahr verliert sie mit knappen 0,6 Prozentpunkten Abstand gegen die CSU-Kandidatin Claudia Küng. Damit gehen alle Wahlkreissiege im Bundesland an die CSU.