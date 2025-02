Fast 60 Millionen Deutsche sind wahlberechtigt für die Bundestagswahl am Sonntag. Wer seine Stimme nicht per Briefwahl abgegeben hat, sollte zuerst schauen: Welches Wahllokal ist das richtige? Die Antwort dazu steht auf der Wahlbenachrichtigung. Wer diese verloren oder nicht erhalten hat, kann bei der zuständigen Wahlbehörde anrufen und erfragen, ob man im Wählerverzeichnis gelistet ist. Am Wahlsonntag reicht dann auch der Ausweis zum Abgleich.