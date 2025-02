Pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, dieses Ziel hat die Ampel-Koalition weit verfehlt. Die Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich vielerorts zu. Was also wollen die Parteien für mehr Wohnungsbau tun? Ein Blick in die Programme zur Bundestagswahl von Union, SPD, Grüne, AfD, FDP, die Linke und BSW.