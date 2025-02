Die Unionsparteien CDU und CSU wollen mit Friedrich Merz von der Oppositions- auf die Regierungsbank wechseln. In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm "Politikwechsel für Deutschland" setzt die Union den Schwerpunkt auf ein starkes, sicheres und modernes Deutschland. Der Fokus liegt insbesondere auf den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Klimaschutz, wodurch eine solide Grundlage für Wohlstand und Zusammenhalt geschaffen werden soll. In den letzten Wochen des Wahlkampfs stellt die Union das Thema Migration und Asyl in den Mittelpunkt ("Fünf-Punkte-Plan" des Parteivorsitzenden Friedrich Merz). Gefordert werden unter anderem direkte Zurückweisungen an den Grenzen, dauerhafte Grenzkontrollen, Abschiebehaftzentren genauso wie zügigere Asylverfahren und ein Fokus auf Sach- statt Geldleistungen. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte soll ausgesetzt werden. Durch Reformen des europäischen Asylrechts und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten will die Union illegale Migration begrenzen.Im Bereich der Wirtschaftspolitik setzt die Partei unter anderem auf weniger Bürokratie und eine Senkung der Unternehmenssteuer auf maximal 25 Prozent, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Geplant sind zudem Investitionen in Digitalisierung und Technologien. Der Emissionshandel soll ausgebaut werden, gleichzeitig will die Union an der Kernenergie festhalten. Das Bürgergeld wollen CDU und CSU durch eine "Neue Grundsicherung" mit Fokus auf das Prinzip "Fördern und Fordern" ersetzen. Der Solidaritätszuschlag soll abgeschafft, die Umsatzsteuer in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesenkt und die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz erhöht werden. Die Union plant die Etablierung eines nationalen Sicherheitsrats zur besseren Koordination der Außen- und Sicherheitspolitik und fordert ein bundesweit vergleichbares Abitur.