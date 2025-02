Bundestagswahl: Wie die Wirtschaft auf das Ergebnis reagiert

Zwei Jahre in Folge ging das Wachstum zurück. Dazu steigt die Arbeitslosenzahl wieder an. Jetzt hoffen viele, dass die neue Regierung möglichst schnell den Kurswechsel bringt.

Es ist logisch: Die Frage, wer in den nächsten Jahren über die größte Volkswirtschaft Europas entscheidet, treibt auch Anleger um. Und offenbar ist man hier beruhigt, dass eine Zweier-Koalition weiterhin möglich ist: Zumindest stieg der deutsche Leitindex Dax zu Eröffnung am Montagmorgen um 0,8 Prozent auf knapp unter 22.500 Punkte.

Wie reagieren die Märkte?

Denkbar, dass der Dax nun von einem neuen Bündnis aus CDU CSU und SPD profitiert - zumindest tat er das in der Vergangenheit, wie eine Analyse des Family Office HQ Trust vom Montag zeigt. Demnach schnitt der Dax von 1960 bis heute nur in den Zeiten einer großen Koalition aus Union und SPD besser als die Weltmärkte ab. Wichtiger für den Dax aber bleibe die Entwicklung der weltweiten Wirtschaft, so die Analyse.

Wirtschaft und Ökonomen fordern nach der Bundestagswahl Tempo, damit die krankende Wirtschaft bald wieder in Gang kommt, so Valerie Haller an der Börse.

Worauf hoffen die Wirtschaftsverbände?

Eine Hoffnung eint am Tag nach der Wahl alle Wirtschaftsverbände: dass Deutschland in diesen Zeiten möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung bekommt. Dafür fordert Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger "Mut, aber auch Kompromissbereitschaft auf allen Seiten".

Was müsste als erstes geschehen?

Eine neue Bundesregierung müsste diesen Wartezustand möglichst bald beenden - und für positivere Stimmung sorgen. Was helfen würde: das wirtschaftspolitische Hin und Her der Ampel-Regierung zu beenden.

Was könnte eine neue Koalition aus Union und SPD liefern?

Im Wahlkampf waren Union und SPD mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Ideen angetreten: Während die Union eine Senkung der Unternehmenssteuer in Aussicht stellte, versprach die SPD einen "Made in Germany"-Bonus bei Investitionen in Deutschland. Was beiden Konzepten gemeinsam ist: dass der Staat Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen zu Investitionen anzuregen. Ein Kompromiss hier dürfte nach Ansicht der meisten Ökonomen möglich sein.