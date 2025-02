Kommentar zur Bundestagswahl: Die Brandmauer muss stehen

Richtig ist: Diese Wahl hat nicht nur den Osten blau gemacht, die AfD findet genauso im Westen Zulauf, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein und darin liegen Botschaft und Auftrag für Merz: Reformen anzupacken, die Wirtschaft anzukurbeln, das Land zu erneuern. Dazu ist eine große Koalition schon die richtige und Merz wäre klug beraten, er würde der SPD in dieser Haltung begegnen, auf Augenhöhe, so lädiert die Ex-Kanzlerpartei nun auch ist.