Thema Armut: "Wenn wir uns nicht kümmern, tun es andere"

Dass Wahlen bevorstehen, merken sie in der Arche Marzahn-Hellersdorf ohne Kalender. Dann fragen Parteien wieder an, ob ihre Spitzenkandidaten in die Berliner Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerkes vorbeikommen können. Ein bisschen reden, über sozial Benachteiligte, über Armut und so. Legendär die beiden Tischtennisschläger, die einst FDP-Chef Christian Lindner als Geschenk vorbeibrachte. Oder Familienministerin Lisa Paus (Grüne), die zuerst nur ein Foto wollte.