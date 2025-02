Merz braucht die SPD: Woran Schwarz-Rot scheitern könnte

Die Union gewinnt die Wahl, das BSW verpasst den Einzug in den Bundestag. Jetzt ist eine schwarz-rote Koalition möglich.

Es ist der 29. Januar. Dreieinhalb Wochen vor der Wahl ist die Kluft zwischen Schwarz und Rot größer denn je. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach sieht eine mögliche Koalition zwischen beiden als erschwert an. Parteienforscher Karl-Rudolf Korte gibt die Schuld dafür vor allem Merz, den er einen "sauerländischen Trumpisten" nennt.

SPD kündigt Mitgliederbefragung an

Am Tag nach der Bundestagswahl ist Schwarz-Rot die einzige Option . Es gibt keine andere. Jedenfalls keine, die nicht im Vorfeld ausgeschlossen wurde. Doch Klingbeil hat den 29. Januar nicht vergessen.

Wenn ich mir manche Äußerung von Friedrich Merz in den letzten Wochen, vielleicht sogar in den letzten Tagen anschaue, dann hat das die Gräben zur SPD nicht flacher, sondern tiefer gemacht.

Die SPD sei zwar zu Gesprächen bereit, sagt Klingbeil. Doch am Ende sollen die Mitglieder der SPD über eine mögliche Koalition mit der Union entscheiden. Sagt die Basis Nein zu einer Zusammenarbeit mit Friedrich Merz?

Das sind die Knackpunkte

Auch inhaltlich gibt es viele Knackpunkte, an denen Schwarz-Rot scheitern könnte:

Ob die SPD in eine Regierung eintrete, stehe nicht fest, sagt Klingbeil, der nach dem Fraktionsvorsitz greift. Es könne Wochen oder Monate dauern, bis der Prozess einer Regierungsbildung abgeschlossen sei. Es dürfte auch der Versuch sein, die Preise für eine mögliche Koalition hochzutreiben.

Die SPD habe sich "müde regiert", ordnet Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ein. Das stelle die Sozialdemokraten nun vor ein Dilemma, so der Experte.

Merz will auf SPD zugehen

Denn CDU-Chef Merz braucht jetzt die SPD, wenn er Kanzler werden will. Merz kündigt am Mittag an, noch im Verlauf des Montags mit Klingbeil reden zu wollen. Die Gespräche mit der SPD zur Bildung einer Regierung seien vorbereitet.