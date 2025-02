Merz beim CSU-Parteitag - eine Show der Harmonie

Einig wie selten zuvor seien CDU und CSU in diesem Wahlkampf, betonen Wahlkämpfer in beiden Parteien. Zwar gibt es kleinere Reibereien - in der CDU ist mancher genervt, dass Söder immer wieder Schwarz-Grün ausschließt und somit Merz' Machtoptionen reduziert. In der CSU war einigen der Merz-Wahlkampf zu lasch und zu langweilig, vom "Schlafwagen" war intern die Rede - aber öffentlicher Streit zwischen Söder und Merz: Fehlanzeige.