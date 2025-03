Dröge im ZDF: Ist die Milliarden-Einigung ein echter Erfolg?

Eine "nicht ganz einfache Operation" nennt CDU-Chef Friedrich Merz die Einigung von Union, Grünen und SPD auf ein milliardenschweres Paket inklusive Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro. Nicht ganz einfach war es wohl auch wegen des Widerstands der Grünen - auch in Person von Katharina Dröge.

Während die Union um die Zustimmung der Grünen warb, rückte die Grünen-Fraktionschefin besonders in den Fokus: Als Verhandlungsführerin ihrer Partei an der Seite von Britta Haßelmann rang sie schließlich dem Noch-Nicht-Kanzler und Chef der CDU Friedrich Merz die Summe von 100 Milliarden Euro im Sondervermögen für den Klimaschutz ab. Doch die dürfen nun zunächst Andere ausgeben. Ist das wirklich ein Erfolg?

Dröge: Gute Argumente und komfortable Verhandlungsposition

Die Grünen hätten "sehr gute Argumente" an den Tisch gebracht. Ausschlaggebend gewesen sei am Ende auch "natürlich die Notwendigkeit - für eine Zweidrittelmehrheit brauchte man auch unsere Stimmen." So hätte man wichtige Punkte für den Klimaschutz durchsetzen können.

Sie "bedauere", dass es unter der Ampel-Koalition nicht zu einer Änderung des Grundgesetzes zur Reform der Schuldenbremse gekommen sei, so Dröge weiter. Friedrich Merz habe man "in den vergangenen Jahren immer wieder eingeladen, auch mit uns die Schuldenbremse zu reformieren". Doch der CDU-Chef habe abgelehnt, weil er "Parteitaktik vor das Wohl des Landes gestellt" habe - die Grünen machten das Gegenteil.

Grüne: Misstrauen zu Beginn der Verhandlungen

Deswegen habe man den Klimaschutz nicht nur "mit einem Wort alleine" in die Vereinbarung integriert, sondern "echt mehr Klimaschutz" möglich gemacht, indem nun 100 Milliarden Euro des Schuldenpakets in den Klimatransformationsfonds überwiesen werden sollen.

Doch nicht nur das: Zudem habe man "sehr hart" mit CDU und SPD dafür gerungen, dass die Gesamtsumme der Kredite "auch wirklich in Klimaschutz und Zukunftsinvestitionen gesteckt werden" und kein "Verschiebebahnhof für Steuersenkungen" werde. Außerdem sollen die getätigten Investitionen mit der Klimaneutralität bis 2045 vereinbar sein, so Dröge weiter.

Druckmittel ist weg: Ist die Einigung wirklich ein Erfolg?

Mit der Einigung verschaffen die Grünen der kommenden Regierung zusätzliche Milliarden - sie selbst sitzen künftig wohl in der Opposition. Ist das wirklich ein Erfolg für die Partei? Das Paket sei "für zwölf Jahre angelegt" und die Grünen versuchten "bei der nächsten Bundestagswahl wieder Teil einer Regierung zu sein", sagt Dröge dazu. Man habe außerdem mit den Verhandlungspartnern Union und SPD vereinbart, "dass wir auch in Zukunft miteinander weiter darüber sprechen, wie so eine Ausgestaltung auch weiter aussehen soll", so die Fraktionschefin.