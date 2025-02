Lindner zieht sich zurück: Wie geht es für die FDP weiter?

Lindner und Buschmann treten zurück

FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits am Wahlabend angekündigt, dass er sich, falls die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen sollte, aus der Politik zurückziehen werde. Das hat er nach den Gremiensitzungen heute in Berlin bestätigt:

Die Grünen müssen in die Opposition, die FDP fliegt als Ex-Ampel-Partei aus dem Bundestag. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht verpasst den Einzug in den Bundestag knapp.

Kubicki oder Strack-Zimmermann als Nachfolger?

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Noch hat kein möglicher Kandidat seine Kandidatur erklärt. Es ist auch noch Zeit. Neu gewählt wird die Parteispitze erst auf dem Bundesparteitag am 16. und 17. Mai in Berlin.

Gremien wollen Fehler analysieren

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die FDP hat in den drei Jahren der Ampel-Koalition an Zustimmungswerten massiv eingebüßt. Das Ampel-Aus war auch der Versuch eines Befreiungsschlages, einer deutlichen Abgrenzung zu SPD und Grünen, einer Hinwendung zur Union, in der Hoffnung auf einen Aufwind in den Umfragen.