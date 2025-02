Sicherheits-Plan von Habeck: Was drin steht und was nicht

Darin hat Habeck zusammengetragen, was er schon mehrfach gesagt hat, was schon mehrfach geschrieben wurde. Wirklich neu ist es nicht, aber es verdeutlicht noch einmal die Unterschiede zur Union. Daher das Timing, pünktlich zum Parteitag der CDU

Den Grünen geht es in erster Linie darum, dass die etwa 170.000 Haftbefehle, die nicht vollstreckt wurden, künftig vollzogen werden. In dem Papier heißt es:

Zehn Punkte: Was Habeck fordert

Seit Tagen sprechen alle grünen Spitzenpolitiker durch die Reihe von einem Vollzugsdefizit. Die Innenminister von Union und SPD hätten sich zu lange nicht darum gekümmert. Die meisten offenen Strafbefehle gab es in den vergangenen Jahren in Bayern.

Grüne wollen konsequente Abschiebung von Gefährdern

Habeck fordert zudem eine konsequentere Abschiebung von Gefährdern oder Schwerkriminellen und geht sogar so weit, dass diese Menschen im verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen in Haft zu nehmen sind.

Grüne wollen Grenzen offen halten

Was nicht in Habecks Papier steht

Die Grünen stehen zu Europa und wollen die europäische Zusammenarbeit stärken. Gerade in Zeiten, in denen der neue US-Präsident Donald Trump Zölle erhebt und weniger Geld für die Nato ausgibt, müsse Europa zusammenstehen, so der Tenor. Wer in der Asylpolitik ausschere und die eigenen Grenzen dichtmache, der könne dann nicht verlangen, dass die EU Deutschland unterstütze - beispielsweise im Kampf gegen Zölle.