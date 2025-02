Speeddating mit Bürgern: Parteien werben um Unentschlossene

Amtsinhaber Scholz stellte sich in seinem Wahlkreis in Potsdam nochmals Bürgerfragen. Quelle: ddp

Vor der Bundestagswahl haben die Parteien am Samstag letztmals um die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler geworben. Am Abend gab es eine letzte TV-Runde von Spitzenkandidatinnen und -kandidaten.

Fragen zu Kinderbetreuung, Migration, Rente, Verteidigung

In der Sendung wurden die Kandidaten in mehreren Runden getrennt mit Fragen zu Kinderbetreuung, Migration, Rente und Verteidigung konfrontiert. Die Bürger bekamen in dem dreiminütigen "Speeddating"-Format dann häufig die bekannten Positionen der Parteien als Antworten.

Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD) liefern sich ein nochmal ein Fernduell, bevor die Wähler entscheiden, wer in den Bundestag einzieht. 22.02.2025 | 2:53 min

Scholz verwies in vielen Fällen auf begonnene Reformen seiner Regierung, etwa im Gesundheitsbereich und bei Migration. Habeck gab sich mehrfach nachfragend - etwa als eine Ärztin ihn nach seinen Plänen für die Krankenhausreform fragte.

Kanzlerkandidaten uneins über Sinn von Klimaschutz-Maßnahmen

Deutliche Unterschiede der Parteien zeigten sich beim Thema Klimaschutz. Gefragt nach konkreten Maßnahmen zum Schutz des Klimas antwortete Weidel: "Ich glaube, dass Deutschland alleine nicht maßgebend ist im Klimaschutz. Da müssen sie bei ganz anderen Ländern ansetzen." Deutschland alleine könne das Problem nicht lösen und dürfe dafür nicht seine Industrie und Arbeitsplätze aufs Spiel setzen.

Habeck dagegen betonte: "Deutschland muss da seinen Beitrag leisten." Zwar könne Deutschland alleine die globale Erderwärmung nicht aufhalten. Er warnte:

Aber wenn wir uns verabschieden, sagen die anderen Länder, dann sind wir auch weg. „ Robert Habeck, Grünen-Kanzlerkandidat

Rund 59 Millionen Wahlberechtigte können am Sonntag ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. 22.02.2025 | 3:13 min

Scholz erklärte ebenfalls, Deutschland müsse vorausgehen. Man könne Menschen in Asien, Südamerika und Afrika nicht verbieten, Auto zu fahren. Aber man könne in Deutschland bezahlbare Elektroautos als Alternative entwickeln. Gleiches gelte für Energieerzeugung und Stahlherstellung.

Weidel beim Thema Rassismus unter Druck

Kurios wirkte das Aufeinandertreffen von Weidel mit einem 22-Jährigen, dessen Vater aus Nigeria nach Deutschland gekommen war. Er fragte die AfD-Chefin bei der Begrüßung, ob sie wegen seiner Hautfarbe Angst vor ihm habe. "Alles easy, wirklich", sagte diese darauf.

Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle. „ Alice Weidel, AfD-Kanzlerkandidatin

"Ihre Partei wird von Leuten gewählt, die mich nicht als Teil dieses Landes sehen", warf der 22-Jährige der AfD-Politikerin vor. "Es gibt Menschen in ihrer Partei, die haben verrückte Sachen gesagt, wie 'das Pack erschießen" oder "zurück nach Afrika prügeln'", sagte er.

Weidel betonte, für sie spiele die Hautfarbe keine Rolle. "Ich finde sogar noch, dass Sie super gut aussehen. Ich muss Ihnen jetzt wirklich einfach mal so das Kompliment machen", sagte Weidel. Die AfD hat in ihr Wahlprogramm auch den umstrittenen Begriff "Remigration" aufgenommen, der im rechten Spektrum für die massenhaften Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund steht.

Bei der morgigen Bundestagswahl deutet sich ein Regierungswechsel an. Einschätzungen von Shakuntala Banerjee aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. 22.02.2025 | 1:07 min

Scholz betonte angesprochen auf Rassismus, fast jeder Dritte in der deutschen Bevölkerung habe eine Zuwanderungsgeschichte in der Familie. "Und ohne die würde hier der ganze Laden nicht mehr laufen. Deshalb müssen wir uns auch vor die stellen und das ganz klarmachen."

Habeck forderte mehr Aufklärung schon in den Schulen.

Merz: Politik für die, die "auch noch alle Tassen im Schrank haben"

Merz sagte auf der Abschlusskundgebung der Union in München: "Links ist vorbei." Jetzt werde die Union Politik für die Mehrheit machen, "die gerade denken und auch noch alle Tassen im Schrank haben" - und nicht "für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt".

Links ist vorbei. Es gibt keine linke Politik und keine linke Mehrheit mehr in Deutschland. „ Friedrich Merz, Unions-Kanzlerkandidat

Die Union werde mit keiner Partei eine Koalition eingehen, "die nicht bereit ist, in der Wirtschaftspolitik und in der Migrationspolitik in Deutschland den Politikwechsel herbeizuführen". Merz bekräftigte auch, die Union werde "unter keinen Umständen" in irgendeiner Form mit der AfD zusammenzuarbeiten.

Scholz stellt sich Bürgerfragen

Amtsinhaber Scholz stellte sich in seinem Wahlkreis in Potsdam nochmals Bürgerfragen. Sein Ziel sei "ein starkes Mandat für die SPD in Deutschland", betonte Scholz. Allerdings standen die Sozialdemokraten in den letzten Umfragen vor der Wahl weiter mit mageren 14 bis 16 Prozent nur auf Platz drei.

In zahlreichen Debatten und TV-Auftritten haben die Spitzenkandidaten ihre Argumente ausgetauscht. Ob sich das auf die Umfragen auswirkt, zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. 21.02.2025 | 1:13 min

FDP-Chef Christian Lindner startete am Samstagnachmittag einen "Live-Marathon" auf mehreren sozialen Medien. Die FDP bleibt in der Erhebung des Instituts Insa mit 4,5 Prozent weiter unter der Schwelle, ab der sie wieder in den Bundestag einziehen könnte.

Ähnlich zittern muss auch das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ), das in den Umfragen bei vier bis fünf Prozent steht. Die Linke , von der sich das BSW abgespalten hatte, hat hingegen in den vergangenen Wochen ein Comeback erlebt und hat nun Werte, die teils klar über der Fünf-Prozent-Hürde liegen.

Am Sonntag entscheiden nun die Bürger an der Wahlurne.

