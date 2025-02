Quadrell: Migration, Wirtschaft und ein wenig Dschungelcamp

Wahlkämpfer im Endspurt: Am Sonntag wählt Deutchland einen neuen Bundestag.

Eine Woche vor der Bundestagswahl lieferten sich die vier Kanzlerkandidaten von SPD , Union, Grünen und AfD in einer TV-Runde einen heftigen Schlagabtausch. Zentrale Themen des Abends waren Wirtschaft und Migration. Aber auch die ein oder andere kuriose Frage wurde den Kandidaten gestellt.

... Migration und Abschiebungen nach Afghanistan

Nach dem Anschlag in München hatte sich die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan verschärft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte abermals die Absicht, die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland weiter zu reduzieren und weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan durchführen zu wollen.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sagte mit Blick auf die Zahl der Menschen, die ohne Einreiseerlaubnis ins Land kommen: "Die Menschen wollen diesen Kontrollverlust in unserem Land nicht mehr haben." Weidel bekräftigte die Forderungen, die Grenzen zu schließen.

CDU-Chef Merz steht zur Forderung von Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen. Damit versuche man, sich über EU-Regeln hinwegzusetzen, so ZDF-Rechtsexperte Jan Henrich.

... der Einmischung der USA in den deutschen Wahlkampf

Die umstrittene Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz strahlte bis in die Fernsehrunde aus. Vance hatte in München unter anderem erklärt, es gebe keinen Platz für Brandmauern - und indirekt Stimmung für die AfD gemacht.

Was dort gesagt wurde, ist völlig unakzeptabel.

Und ich verbitte mir solche Einmischungen in die deutsche Bundestagswahl und auch in die Regierungsbildung danach.

Er fügte hinzu: "Ich lasse mir doch nicht von einem amerikanischen Vizepräsidenten sagen, mit wem ich hier in Deutschland zu sprechen habe ."

Der Kanzler erinnerte auch an Aussagen des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, der im Juni 2018 gesagt hatte, Hitler und die Nazis seien "nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte". Weidel sagte dazu, Scholz beleidige damit "Millionen von Wähler".

... dem Thema Wirtschaft

... der Frage, die alle wohl am meisten irritierte

Für vorübergehende Irritation sorgte eine Frage an die vier Kandidaten zu einem häufig als Dschungelcamp bezeichneten RTL-Reality-Format: "Was ist schlimmer für Sie, Opposition oder Dschungelcamp?" Weidel antwortete: "Definitiv Dschungelcamp."

Merz sagte zunächst: "Ich wundere mich über die Frage." Dann: "Lieber Jahrzehnte in der Opposition als zehn Tage im Dschungelcamp." Dem schloss sich Habeck an. Scholz sagte: "Ich will auch nicht ins Dschungelcamp." Er habe die Sendung aber schon einmal gesehen.