Bundestagswahl: Spitzenkandidaten schweigen zu Aktienvermögen

CDU-Chef Friedrich Merz , der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck und FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner teilten mit, dass sie sich an die Anzeige- und Veröffentlichungspflichten für Bundestagsabgeordnete halten. Die gelten aber als lückenhaft - erst ab fünf Prozent Aktienbesitz an einem Unternehmen muss dieses offengelegt werden. Wenn Abgeordnete in Regierungsverantwortung kommen, kann allerdings auch Aktienbesitz unter dieser Schwelle zu Interessenkonflikten führen.