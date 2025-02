Olaf Scholz hält es für "das Falscheste" den eingeschlagenen Weg zur E-Mobilität zu verlassen - trotz der Sorge, dass das viele Arbeitsplätze kosten könnte. Er wolle Investitionen in die Elektromobilität. "Wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland [...] auch den ganzen europäischen Markt und den Weltmarkt mit bedienen kann", so Scholz.

Laut einer Prognos-Studie gab es in der Automobilindustrie im Zeitraum von 2019 - 2023 einen Rückgang von 46.000 Stellen.

Setzt sich der zwischen den Jahren 2019 und 2023 eingesetzte Trend fort, könnte die Beschäftigung in der Automobilindustrie in Deutschland im Jahr 2035 um 186.000 Personen niedriger liegen als im Jahr 2019, in dem nur wenige rein batterieelektrische Fahrzeuge gefertigt wurden. Hauptursache sind hier Transformationseffekte durch die Umstellung auf alternative Antriebe. 46.000 Arbeitsplätze - also etwa ein Viertel davon - sind in den Jahren 2019 bis 2023 bereits weggefallen, rund 140.000 weitere werden voraussichtlich bis zum Jahr 2035 entfallen.

Der Automobilbau gilt als Schlüsselindustrie in Deutschland. Rund 770.000 Menschen sind in der Branche beschäftigt. Gemessen am Umsatz ist es die mit Abstand größte Industriebranche im Land.