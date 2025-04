CDU-interne Kritik an Merz: Warum die AfD so stark ist

Im jüngsten ZDF-Politbarometer attestieren 73 Prozent der Befragten, Merz habe die Wähler in dieser Frage getäuscht. Und auch intern ist die Kritik am CDU-Chef immens. Die Junge Union Köln nennt die bisherigen Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen "ein Desaster". In einem internen Brief, der ZDFheute vorliegt, heißt es: