Koalitionsverhandlungen: Warum es auf Saskia Esken ankommt

Bei aller laut gewordenen Kritik an ihrem Auftritt kommt auf die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken eine große Aufgabe zu. Sie, die Parteilinke, muss die Linken in der Partei überzeugen, all dem, was nicht reine SPD-Lehre ist, zuzustimmen. Wahrlich keine leichte Aufgabe, ist doch auch das Misstrauen vor allem gegenüber CDU-Chef Friedrich Merz riesengroß.