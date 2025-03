CDU und SPD wollen Glasfaser mit 3,5 Milliarden Euro fördern

Gründlich will man in den Arbeitsgruppen sein und sich nicht unter Druck setzen lassen, heißt es von Union und SPD. Streitpunkte zu Migration und Soziales bleiben ungelöst.

Schwarz-Rot: Glasfaser in jeder Wohnung

Förderung soll 3,5 Milliarden Euro kosten

Am Ende ihres Papiers veranschlagen die Verhandler eine Summer von 3,5 Milliarden Euro für die Förderung des Glasfaserausbaus. Diese Summe sei am 21. März gegen 23:30 Uhr an das Finanzministerium "zur Prüfung geschickt" worden, heißt es. Und weiter: "Eine Antwort liegt bis jetzt noch nicht vor."

Verwaltung soll "zunehmend antragslos" werden

Außerdem müsse Deutschland digital souverän werden, also weniger angewiesen sein zum Beispiel von US-amerikanischen Konzernen. "Dazu werden wir digitale Abhängigkeiten abbauen, indem wir Schlüsseltechnologien entwickeln, Standards sichern, digitale Infrastrukturen schützen und ausbauen", heißt es in dem Papier.

Kritik von Digital-Expertin

Bisher greift die öffentliche Verwaltung in weiten Teilen auf Office-Programme wie Word, Excel oder Powerpoint zurück, die zum US-Konzern Microsoft gehören. Die ehemalige Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg kritisiert, dass in der Verwaltung kaum Alternativen eingesetzt würden.

Aus einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung, die ZDFheute vorliegt, geht hervor, dass an diesen Alternativen zwar gearbeitet werde. Sie würden aktuell aber noch nicht in der Bundesverwaltung eingesetzt werden. Domscheit-Berg kritisiert, dass es bis heute an relevanten Grundlagen für eine solche Entwicklung fehlt.