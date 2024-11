Wahlkampf-Thema Krieg: "Putins Choreographie" durchbrechen

... Jahrgang 1948, ist Osteuropa-Historiker. Er ist Autor zahlreicher Bücher, u.a. "Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen" (2015/2022), "Der Duft der Imperien. 'Chanel No. 5' und 'Rotes Moskau'" (2020). In dieser Woche (25. November) erhält Schlögel in Düsseldorf den Preis der Gerda-Henkel-Stiftung. Zudem wurde er zuvor u.a. bereits mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (2019), Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern sowie dem Preis der Leipziger Buchmesse (2018) geehrt.