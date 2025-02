Koalitionsfrage nach Wahl: Die Rolle von FDP, BSW und Linke

Für Sahra Wagenknecht geht es jetzt um alles. Die BSW-Chefin knüpft ihr persönliches Schicksal an die Frage, ob ihrer Partei der Einzug in den Bundestag gelingt. Dass es daran überhaupt Zweifel gibt, dafür macht sie im ZDF-Interview auch die Medien verantwortlich:

Reicht es für Zweier-Koalitionen?

Die Frage, ob das BSW die Fünf-Prozent-Hürde knackt oder nicht hat schließlich auch Auswirkungen auf die Mehrheitsbildung nach der Wahl am Sonntag - ebenso wie das Abschneiden von Linke und FDP . Denn an dieser Frage entscheidet sich, ob es für Zweier-Bündnisse reicht.

BSW oder FDP. Knackt eine von beiden die Fünf-Prozent-Hürde? Im Politbarometer liegt auch die FDP bei vier Prozent. Allerdings gibt es auch Umfragen, etwa des Instituts Forsa, in denen die Freien Demokraten auf fünf Prozent kommen. FDP-Chef Lindner jubelt in einem X-Post bereits:

Was für einen Einzug der FDP spricht

Dass die FDP neben der Linken in den Bundestag einzieht, hält Römmele durchaus für denkbar. Grund dafür: Der Kurs von CDU-Chef Friedrich Merz , der bei der Verschärfung in der Migrationspolitik auch die Unterstützung der AfD in Kauf genommen hatte.

Die Bundestagswahl rückt näher und damit für einige auch die Frage: Soll ich eine kleine Partei wählen? Was dafür spricht und was dagegen.

Was gegen eine Koalition mit der FDP spricht

Fazit: Die Rolle der Kleineren

Zusammengefasst: Scheitern sowohl Linke, FDP und BSW an der Fünf-Prozent-Hürde, könnte es für Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün reichen. Je mehr von den drei kleineren Parteien in den Bundestag einziehen, desto unwahrscheinlicher wird ein Zweier-Bündnis.

Dann könnte Merz nur in einer Koalition mit SPD und Grünen oder SPD und FDP Kanzler werden. Auf das Abschneiden der kleineren Parteien kommt es also durchaus an. Entscheiden werden das etwa 60 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag.