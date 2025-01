Unions-Migrationspläne: Der Drahtseilakt des Friedrich Merz

Die Morde in Aschaffenburg am Mittwoch, den 22. Januar, änderten alles. "Bei einer Gewalttat in einem Park in Aschaffenburg sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen mutmaßlich durch eine Stichwaffe schwer verletzt worden" meldete die dpa um 12:34 Uhr. Exakt vier Stunden später postete Merz persönlich auf X seine Erschütterung über die "Messerattacke auf eine Kindergruppe".