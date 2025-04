Faesers Asyl-Bilanz: eine Botschaft auch an Friedrich Merz

Plus 30 Prozent steht auf der dritten Tafel. So viel mehr Rückführungen habe es Anfang 2025 gegeben, verglichen mit Anfang 2024. Mehr Fachkräfte, weniger irreguläre Migration, weniger Schleuserkriminalität - das seien ihre Ziele gewesen, sagt Faeser.

50.000 Zurückweisungen an den Grenzen

Die Wende in der Migrationspolitik, wie CDU-Chef Friedrich Merz sie fordert, gebe es eigentlich schon längst. Das ist die Botschaft, die Faeser zwischen den Zeilen Richtung Kanzler-in-spe schickt. So, als wäre sie der bessere Merz.

Einmal wird Faeser auf Merz direkt angesprochen. Weckt er mit seinen Versprechen Erwartungen, die er am Ende nicht wird halten können? Faeser sagt daraufhin nicht Ja. Zwischen den Zeilen aber doch. Man müsse halt "sehr seriös und kleinteilig" an den Dingen arbeiten.

Der Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen

Vor der Wahl hatte Merz noch Zurückweisungen an den Grenzen angekündigt. Am ersten Tag seiner Kanzerlschaft werde er das Innenministerium entsprechend anweisen. In den Koalitionsverhandlungen aber streiten Union und SPD gerade um genau jene Zurückweisungen, die es "in Abstimmung" mit den Nachbarn geben soll.