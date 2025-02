Bundestagswahl: Wieso Ost und West unterschiedlich wählen

Deutschlandweit haben so viele Menschen gewählt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Auch in den ostdeutschen Ländern hat sich die Wahlbeteiligung teils deutlich erhöht. In Sachsen-Anhalt etwa stieg die Wahlbeteiligung von 67,9 auf 77,7 Prozent. In Brandenburg war sie mit 81,5 Prozent am höchsten.