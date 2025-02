Bundestagswahl: Das sind die Pläne für Kinder und Familien

Ob Mangel an Betreuungsplätzen oder steigende Kinderarmut: Die Probleme, vor denen Familien in Deutschland stehen, sind groß. Ein Überblick über die Lösungsideen der Parteien.

Dass Familien wichtig für die Gesellschaft sind, darin sind sich alle Parteien einig. Die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl , "unsere Demokratie ist in der Familie angelegt". Von CDU und CSU heißt es, Familien "geben unserem Land Stabilität". Und die AfD spricht von der Familie als "Keimzelle der Gesellschaft".

SPD Einführung einer "Familienstartzeit" in Form eines Sonderurlaubs für Väter oder Partnerinnen und Partner für die ersten zwei Wochen nach der Geburt

Einen gestaffelten Mutterschutz einführen

Ein Konzept für einen Mutterschutz für Selbstständige entwickeln

Gesamtzahl der Elterngeldmonate von 14 auf 18 erhöhen

Ein jährliches Familienbudget für Alltagshelfer einführen

Die "Frühen Hilfen" für Familien in belasteten Lebenslagen schrittweise bis zum Ende der Grundschulzeit ausweiten

Kostenlose Mittagessen in allen Bildungseinrichtungen ermöglichen

Die Besteuerung von Familien reformieren, etwa indem die Überführung der Steuerklassen-Kombination III/V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV schnellstmöglich umgesetzt wird

Für Alleinerziehende den Entlastungsbetrag in einen Abzug von der Steuerschuld umwandeln

Mit der Kindergrundsicherung allen Kindern beste Chancen für ein gutes Aufwachsen sichern, etwa mit unbürokratischen Geldleistungen

Familien mit niedrigem Einkommen, insbesondere Alleinerziehende, sollen mit einer Kombination aus Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld nicht mehr auf das Bürgergeld angewiesen sein

Flächendeckend gute Kitas, Startchancenprogramm für die Kitas in benachteiligten Lagen, Ausbau von Familienzentren, Ganztagsangebote für Schulkinder

Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Wahlalter auf 16 Jahre absenken

Finanzierung der Freiwilligendienste auf Grundlage einer Bund-Länder-Vereinbarung weiterentwickeln

Strengere Regulierungen, Werbeeinschränkungen für bestimmte Produkte wie etwa Alkohol oder Einweg-Zigaretten CDU/CSU Das Elterngeld und den Partnerschaftsbonus verbessern

Eltern- und Familienbildung verbessern, indem Beratungsangebote und Frühe Hilfen ausgebaut werden

Den Zugang zu Familienhebammen oder ehrenamtlichen Familienpatenschaften erleichtern

Den Kinderfreibetrag in Richtung des Grundfreibetrags der Eltern entwickeln, das Kindergeld entsprechend anheben und nach der Geburt automatisch auszahlen

Familienleistungen bündeln und über übergreifendes digitales Portal einfacher zugänglich machen sowie den Datenaustausch verbessern

Das Ehegattensplitting erhalten, um Ehepartner, die unterschiedlich verdienen, nicht zu benachteiligen

Die Betreuungssituation verbessern und Kinderbetreuungskosten besser steuerlich absetzbar machen

Den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöhen

Integrationsprogramme für Familien mit Zuwanderungsgeschichte fortführen

Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln und psychosoziale Unterstützungsangebote ausbauen

Paragraph 218 beibehalten

Ablehnung des Selbstbestimmungsgesetzes der Ampel, bei einer Änderung des Geschlechts soll es in jedem Fall unabhängige psychologische Gutachten geben, Ablehnung operativer Eingriffe vor der Volljährigkeit Bündnis 90/Die Grünen Familien mit 1.000 Euro im Jahr entlasten

Die Höhe des Kindergeldes gesetzlich an die regelmäßige Erhöhung des Kinderfreibetrages koppeln

Perspektivisch kostenfreier und leichter Zugang zu Verhütungsmitteln für alle

Elternzeit so aufteilen, dass mindestens jeweils ein Drittel der Zeit von jedem Elternteil genutzt werden kann

Elterngeld erhöhen, den Mindestbetrag auf 500 Euro und den Höchstbetrag auf 2.400 Euro, sowie die Ersatzrate für geringere Einkommen anheben

Mit "Familienstartzeit" Vätern und Co-Müttern ermöglichen, sich die ersten zwei Wochen nach der Geburt mit einer Lohnersatzleistung von der Arbeit freizustellen

Einen gestaffelten Mutterschutz einführen

Mutterschaftsgeld auch für selbstständige Mütter

Alleinerziehende entlasten, indem der Freibetrag zu einer Steuergutschrift ausgebaut und das Kindergeld nur noch zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird

Einführung der Verantwortungsgemeinschaft, sodass Menschen jenseits einer Ehe rechtlich verbindlich füreinander sorgen können

Eine Kindergrundsicherung einführen, um Leistungen zu bündeln und Antragsverfahren zu verschlanken

Einen Kindergrundsicherungs-Check einführen, um Eltern von Geburt an aktiv über Ansprüche zu informieren

Das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder armutsfest neu berechnen und mit einem Sonderprogramm Kommunen über zehn Jahre dabei unterstützen, Strukturen für Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen und zu stärken

Mittel des Kinder- und Jugendplans und für die Frühen Hilfen aufstocken und kontinuierlich anpassen

Angebote für mentale Gesundheit für Kinder und Jugendliche ausbauen

Den digitalen Kinder- und Jugendschutz stärken

Politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fördern

Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Ehegattensplitting für Neu-Ehen abschaffen und stattdessen eine individuelle Besteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag einführen

Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren und Paragraph 218 abschaffen AfD Das Ehegattensplitting auf das Familiensplitting ausweiten, um Familien mit Kindern steuerlich zu entlasten

Unterstützung von Vätern und Müttern, die in der Kleinkindphase zu Hause bleiben oder in Teilzeit arbeiten

Auszahlung eines Betreuungsgehaltes bis zum dritten Geburtstag an Eltern oder Großeltern in Höhe des durchschnittlichen Nettolohns vor der Geburt des ersten Kindes

Kinderrechte nicht ins Grundgesetz aufnehmen, da Kinder bereits Träger aller Grundrechte sind

Kinder sollen in der Schule zu Ehe, Partnerschaft und Familienzusammenhalt unterrichtet werden

Bei der Geburt jedes Kindes soll eine Rückzahlung von 20.000 Euro an Rentenbeträgen oder eine entsprechende Freistellung von künftigen Zahlungen erfolgen

Den Kinderfreibetrag anheben

Die Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf sieben Prozent reduzieren

Ehe-Start-Kredit für junge Paare, um Erstanschaffungen bei Familiengründung zu bezuschussen

BAföG-Empfängern bei einer Geburt während der Ausbildung oder des Studiums die Rückzahlung nach erfolgreichem Abschluss erlassen

An Paragraph 2018 festhalten

Während der Schwangerschaftskonfliktberatung sollen Müttern Ultraschallaufnahmen des Kindes gezeigt werden

Anerkennung der Zweigeschlechtlichkeit

Geschlechtsumwandlungen erst ab Volljährigkeit erlauben

Das Selbstbestimmungsgesetz vollumfänglich zurücknehmen

Deutsch als verpflichtende Sprache in Kitas durchsetzen FDP Die vollen 14 Monate Elterngeld auszahlen, wenn beide Partner je mindestens vier Elterngeldmonate in Anspruch nehmen

Das Elterngeld und weitere Familienleistungen entbürokratisieren, digitalisieren und automatisieren, etwa durch eine KI-basierte Beantragung und ein Kinderchancenportal

Für einen flexiblen und freiwilligen Mutterschutz für selbstständige Frauen einsetzen

Einführung eines gestaffelten Mutterschutzes bei Fehlgeburten

Betriebskindergärten ausbauen

Den steuerlichen Abzug von Kinderbetreuungskosten und gesetzlichen Unterhaltsleistungen verbessern

Die Eizellspende legalisieren und klarstellen, dass die Embryonenspende zulässig ist

Die nicht-kommerzielle Leihmutterschaft ermöglichen

Kinderwunschbehandlungen besser finanziell fördern, unabhängig von Familienstand oder sexueller Orientierung

Das Abstammungsrecht reformieren und auch unverheirateten Paaren Adoptionen erlauben

Die Verantwortungsgemeinschaft gesetzlich verankern

Einvernehmliche Scheidungen beschleunigen

Scheidungstermine auch per gerichtlicher Videokonferenz erlauben Die Linke Massiv in den Ausbau der öffentlichen und gebührenfreien Kinderganztagsbetreuung für alle Altersgruppen investieren

Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umsetzen und ausreichend Kitaplätze schaffen

Ab Geburt des Kindes soll der zweite Elternteil 28 Tage Elternschutz bekommen

Den Mindestbetrag beim Elterngeld auf 420 Euro anheben und nicht auf Bürgergeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anrechnen

Eine Kindergrundsicherung einführen, die ein Kindergeld in Höhe von 350 Euro, einen Kinderzuschlag in Höhe für Kinder, die in Armut leben von maximal 379 Euro, anteilige Unterkunftskosten sowie Unterstützung für einmalige und besondere Bedarfe wie Klassenfahrten bündelt

Das Ehegattensplitting durch eine Individualbesteuerung ersetzen, wobei das nicht ausgeschöpfte steuerliche Existenzminimum zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartnern übertragbar sein soll

Berufstätige Alleinerziehende durch die konsequente Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz und eine Steuergutschrift, die mindestens der maximalen Wirkung des heutigen Entlastungsbetrags von 2.028 Euro im Jahr entspricht, entlasten

Das Kindergeld nicht mehr voll auf den Unterhaltsvorschuss anrechnen und das Bezugsalter bis zum 25. Lebensjahr ausweiten

Für Arbeitszeitmodelle mit einer geringeren Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich einsetzen

Berufsrückkehrern nach der Elternzeit ein Rückkehrrecht auf den gleichen oder gleichwertigen Arbeitsplatz ermöglichen

Regenbogenfamilien gleichstellen und das Abstammungsrecht reformieren

Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Die Finanzierungsgrundlage für Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche verbessern, für eine dauerhafte Kofinanzierung der Länder einsetzen und Mittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes aufstocken Bündnis Sahra Wagenknecht Ganztagsschulen sowie die Hort- und Hausaufgabenbetreuung ausbauen

Kinderkrippen und Kindergartenplätze flächendeckend bereitstellen

Einen verpflichtenden Deutschtest für Kinder ab drei Jahren einführen und Kinder bei Defiziten zu dem Besuch einer Kita mit zusätzlichen Angeboten zu Integration und Sprachbildung verpflichten

Kita-Beiträge stabilisieren bzw. senken und mittelfristig abschaffen

Ein Social-Media-Gesetz nach australischem Vorbild einführen

Der Bund soll für alle Kinder das erste Jahr im Sportverein bezahlen

Kostenloses, gesundes Mittagessen an Kitas und Schulen

Von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien gezielt aus der Armut holen • Kinderfreibetrag und Kindergeld sollten gleich hoch sein

Mit einem Investitionsprogramm "Kinder und Bildung" in eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Infrastruktur investieren

Unternehmen, die Kita-Plätze bereitstellen, steuerliche Vorteile verschaffen

Fordern einen niedrigschwelligen und wohnortnahen Zugang zu Freizeitangeboten

Verlässliche, kostenfreie und qualitativ wertvolle Ferienbetreuung anbieten

Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern

Straffreiheit für Schwangerschaftsabbrüche bis zu 12. Woche

Verschreibungspflichtige Verhütungsmittel sollen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und Frauen und Mädchen kostenlos zur Verfügung gestellt werden

Ablehnung des Selbstbestimmungsgesetzes

Gemeinsamkeiten bei Zielen für Familien

In den Programmen finden sich bei den Zielen so manche Gemeinsamkeiten. So versprechen viele Parteien etwa, den Kinder- und Jugendschutz zu verbessern, mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun oder Familien besser finanziell zu unterstützen.

Bei den konkreten Umsetzungsideen zeigen sich jedoch die Unterschiede. So gehen etwa die Haltungen zu Selbstbestimmung, Ehegattensplitting oder Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz teils stark auseinander.

SPD, Grüne und Linke halten an Kindergrundsicherung fest

In Deutschland ist nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes jedes siebte Kind von Armut bedroht, Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss dabei überdurchschnittlich stark.

Eine Mehrheit der Eltern, etwa 90 Prozent, sieht Kinderarmut als großes Problem - und erhofft sich Maßnahmen von einer neuen Bundesregierung. Das hat kürzlich eine Forsa-Umfrage im Auftrag von "Save the Children" ergeben.

SPD, Grüne und die Linke wollen dem hohen Armutsrisiko eine Kindergrundsicherung entgegensetzen. Dabei handelt es sich um ein einstiges Ampel-Projekt, das es jedoch nicht mehr zur Umsetzung geschafft hat. Die Idee: Staatliche Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag oder Zuschüsse zu Unterkunft, Mobilität oder Verpflegung sollen gebündelt und leichter beantragt werden können.

FDP für Steuerentlastungen bei Kinderbetreuung

Auch die Union spricht in ihrem Programm davon, Familienleistungen bündeln und einfacher zugänglich machen zu wollen - über ein übergreifendes digitales Portal für alle Familienleistungen. Außerdem wollen die Unionsparteien den Kinderfreibetrag in Richtung des Grundfreibetrags der Eltern entwickeln und das Kindergeld anheben. Das Wort "Kinderarmut" kommt in ihrem Programm nicht vor, wie auch bei der FDP.

Die FDP setzt zur finanziellen Entlastung von Familien auf Steuervergünstigungen, etwa die bessere steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und gesetzlichen Unterhaltsleistungen. Das BSW will von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und Familien laut Programm gezielt aus der Armut holen und etwa für alle Kinder das erste Jahr im Sportverein durch den Bund bezahlen lassen.

Union hält an Ehegattensplitting fest, AfD für Familiensplitting

Die AfD verspricht unter anderem, 20.000 Euro an Rentenbeträgen pro Kind zurückzuzahlen oder von künftigen Zahlungen freizustellen.

Das Ehegattensplitting möchte sie auf ein Familiensplitting ausweiten, um Familien mit Kindern steuerlich zu entlasten. "Dies hätte zur Folge, dass die Summer der Einkünfte aller Familienmitglieder durch die Zahl der Familienmitglieder geteilt wird", heißt es im Programm der Partei.

Die Union will das Ehegattensplitting in seiner klassischen Form erhalten. "Ehepartner, die unterschiedlich verdienen, dürfen nicht benachteiligt werden", so die Begründung.

Kein Ehegattensplitting mehr mit Grünen und Linken

"In seiner jetzigen Form stellt das Ehegattensplitting ein Erwerbshindernis für Frauen dar und ist weder gerecht noch zeitgemäß", schreiben hingegen die Grünen. Sie sind, ebenso wie die Linke, für eine Abschaffung des Konzepts.

Beide Parteien wollen stattdessen hin zu einer Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag. Für bereits verheiratete Paare soll sich laut Grünen nichts ändern, "außer sie entscheiden sich freiwillig für das Modell".

SPD und Grüne sind für "Familienstartzeit" nach der Geburt

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, setzen die Parteien auf bessere Betreuungsangebote. "Wir wollen eine gute Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen", erklärt die Union.

Mit der SPD soll es "flächendeckend gute Kitas" geben. Außerdem will sie die Elterngeldmonate von 14 auf 18 erhöhen. Genau wie die Grünen wollen auch die Sozialdemokraten eine "Familienstartzeit" einführen - einen Sonderurlaub für Väter oder Co-Mütter für die ersten zwei Wochen nach der Geburt.

AfD will Betreuungsgehalt für Eltern oder Großeltern

Die Linke will "massiv in den Ausbau der öffentlichen und gebührenfreien Kinderganztagsbetreuung für alle Altersgruppen" investieren und Berufsrückkehrern nach der Elternzeit ein Rückkehrrecht auf den gleichen oder gleichwertigen Arbeitsplatz einräumen.

Die FDP will den Mutterschutz für Selbstständige und bei Fehlgeburten verbessern. Außerdem will sie, wie auch die AfD, Betriebskindergärten ausbauen. Die AfD möchte insbesondere Väter und Mütter fördern, die in der Kleinkindphase zu Hause bleiben und ihnen ein Betreuungsgehalt auszahlen.

Das BSW will mitunter die Kita-Beiträge stabilisieren beziehungsweise senken und mittelfristig abschaffen. Außerdem soll es laut Programm "verlässliche, kostenfreie und qualitativ wertvolle Ferienbetreuung" geben.

