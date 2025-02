Politbarometer: Warum die Werte der Union stabil sind

Der Politikwissenschaftler hält die stabilen Umfragewerte der Union auch vor dem Hintergrund der Entwicklung konservativer Parteien in anderen europäischen Ländern für überraschend. Mit Blick auf die Unionsforderungen in der Migrationspolitik und das Verhältnis zur AfD verwies er darauf, dass bei solchen "Imitationsstrategien" bei einem Thema normalerweise die Konservativen verlieren und die Rechtsautoritären dazu gewinnen. Zu den stabilen Werten der Union in Deutschland sagt er deshalb: