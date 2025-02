Scholz gratuliert Merz - Reaktionen zur Bundestagswahl

"Wir die CDU und die CSU, wir die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen": So hat Friedrich Merz , Kanzlerkandidat von CDU und CSU , auf die Hochrechnungen reagiert. Es gehe nun darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland zu schaffen. "Wir müssen jetzt wieder schnell handlungsfähig werden, damit wir im Inneren wieder das Richtige tun können, dass wir in Europa wieder präsent sind, dass auf der Welt wahrgenommen wird, Deutschland wird wieder zuverlässig regiert."