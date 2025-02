Schuldenbremse: Was die Parteien zur Bundestagswahl wollen

Muss Deutschland mehr Geld ausgeben, um Straßen und Schulen zu sanieren? Auch auf Pump? ZDF-Korrespondentin Britta Spiekermann erklärt, was dafür spricht. Und was dagegen.

SPD und Grüne fordern eine grundlegende Reform der Schuldenbremse , um Zukunftsinvestitionen in Klima, Infrastruktur und Bildung zu ermöglichen. Ausgaben wie Gehälter sollen nach dem Wahlprogramm der Grünen davon nicht betroffen sein.

600 Milliarden Euro: So viel müsste nach Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren investiert werden, um den Investitionsbedarf in Deutschland zu decken.