Bundestagswahl: EU warnt vor Risiken durch X und TikTok

Nicht nur sie nennt das Risiko für die Bundestagswahl deshalb "groß". Auch eine EU-Kommissionsvertreterin, die nicht namentlich genannt werden will, spricht von einer "Gefahrensituation" vor der Wahl. Die EU sei aber "nicht hilflos und ohne Waffen, betont sie.

Verfahren gegen X, TikTok und Co. laufen

Alle Unternehmen, die in der EU operieren, müssen sich an unsere Gesetze halten, egal wer Inhaber ist.

Ab dem Wochenende gelten die neuen EU-Digitalregeln. Sie nehmen die Technologieunternehmen in die Pflicht und schaffen bessere Beschwerdemöglichkeiten.

Algorithmen können öffentliche Meinung verzerrt wiedergeben

Eine zentrale Rolle bei den EU-Regeln spielen die Empfehlungssysteme, die sogenannten Algorithmen. Sie können Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Inhalte häufiger anzeigen und so die öffentliche Meinung verzerrt wiedergeben. Sollte die EU-Kommission in den laufenden Ermittlungen gegen X dafür Beweise finden, "dann muss die Kommission X zwingen, diese Empfehlungsmechanismen abzustellen", fordert die Grünen-Politikerin Geese.

In Brüssel gilt es allerdings als unwahrscheinlich, dass die Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen noch vor der Bundestagswahl handelt. Sie wolle sich wegen der Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Europa derzeit nicht mit den Tech-Giganten anlegen, heißt es.

Der Konzern kündigte die Abschaffung externer Faktenchecks zunächst für die USA an. In der EU warnt die EU-Kommission Meta vor hohen Geldstrafen.

TikTok ebenfalls im Visier

Die Videoplattform Tiktok des chinesischen Unternehmens Bytedance hat die EU-Kommission ebenfalls im Visier. Brüssel wirft der Plattform vor, bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien im November den rechtsextremen, pro-russischen Kandidaten Calin Georgescu mittels der Algorithmen einseitig beworben zu haben. Dieser gewann überraschend die erste Wahlrunde, das Verfassungsgericht erklärte die Wahl anschließend für ungültig

So riskant wie in Rumänien sei die Lage in Deutschland aber nicht, betont die Kommissionsexpertin. Vor der Bundestagswahl unterzog die Bundesnetzagentur die großen Plattformen einem "Stresstest". Daran nahmen neben X und TikTok auch YouTube, LinkedIn, Microsoft, der Facebook- und Instagram-Mutter Meta sowie Snapchat teil. Wie die Plattformen abschnitten, kommentierte die Behörde jedoch nicht.