ZDF-Politbarometer Extra: Union verliert an Zuspruch

Wenn schon heute gewählt würde, dann ergäben sich die folgenden Projektionswerte für die Parteien: Die SPD käme auf 16 Prozent (unverändert) und die CDU/CSU auf 28 Prozent (minus zwei). Die Grünen lägen bei 14 Prozent (unverändert), die FDP würde 4,5 Prozent (plus 0,5) erreichen und die AfD 21 Prozent (plus eins). Die Linke könnte mit acht Prozent (plus eins) rechnen, das BSW mit 4,5 Prozent (plus 0,5) und die sonstigen Parteien zusammen mit vier Prozent (minus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Von den politisch denkbaren Zweier-Koalitionen würde es bei diesem Ergebnis extrem knapp für eine Regierung aus Union und SPD reichen. Diese Mehrheit wäre allerdings aufgrund der statistischen Fehlerbereiche nicht sicher.